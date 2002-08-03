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    3 августа 2002

    Интернет: WinRoute Pro v.5.0.0 Beta 3.1:

    15:40

    Интернет: Kerio Personal Firewall v.3.0.0 Beta 1:

    15:22

    Интернет: LimeWire v.2.5.5 Beta:

    15:02

    Утилиты: Diskeeper v.7.0.410 Update:

    14:49

    Утилиты: CDCheck v.3.0.0.41b Beta:

    14:32

    Интернет: ZoneAlarm Free v.3.1.291 - программа бета тестирования завершена:

    14:15

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.17.05:

    14:08

    Новая бета версия AGP драйвера для материнских плат на чипсетах VIA:

    14:03

    Обновление BIOS для материнских плат Supermicro:

    13:15

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    12:52

    Обновление BIOS для материнских плат FIC:

    12:39

    Новые карты на графических чипах Radeon 9000 / 9700 от партнеров ATI:

    12:35

    Glaze3D, Avalanche 3D: видеочипы от Bitboys:

    12:01

    KT400 плата AT7-MAX2 от ABIT - в сентябре?:

    11:38

    Новый виток борьбы с пиратством в России?:

    10:57

    VIA: объем продаж в июле составил $53 млн.:

    10:19

    Комплект от InterVideo: WinDVD 4 Plus с пультом ДУ:

    10:13

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