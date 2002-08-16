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    16 августа 2002

    15-дюймовый ЖК ТВ-монитор Saturn 150 от PixelView:

    20:02

    Материнская плата EP-4T4A+ на современной связке i850E + ICH4 от Epox:

    17:39

    Atlantis Pro 128M DDR DVI TVO на Radeon 9700 от Sapphire:

    15:58

    Creative объявила результаты четвертого финансового квартала:

    15:31

    Холодильник для винчестера от Antec:

    14:33

    Новый интегрированный пакет драйверов v.1.091 от ALi:

    14:19

    Обновление драйверов Detonator и утилит WinFox для видеокарт Leadtek:

    14:10

    Winbond: о проценте выхода готовых чипов с 0,13 мкм нормами и другие интересные факты:

    14:01

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    13:49

    Microsoft: Кумулятивный патч для SQL Server и уязвимость Windows 2000:

    13:06

    Наводнение в Германии: фабрики AMD и Infineon в порядке:

    09:52

    Maxtor сворачивает выпуск NAS систем:

    09:16

    Ritek и CMC Magnetics: китайских CD-R дисков станет больше...:

    08:03

    Fortune 100 Fastest-Growing Companies: на первом месте - NVIDIA:

    07:28

    Архиваторы: PowerArchiver Command Line v.3.01:

    03:42

    Утилиты: Reg Organizer v.1.39:

    03:21

    Интернет: CRT v.4.0 Beta 4 / SecureCRT v.4.0 Beta 4:

    03:02

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.31 Build 2310:

    02:50

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.1.0.143 Beta:

    02:36

    Утилиты: Nero InfoTool v.1.02:

    02:22

    Утилиты: ASTRA (Advanced Sysinfo Tool and Reporting Assistant) v.4.03:

    02:04

    ОС: ASPlinux v.7.3 (Vostok):

    01:50

    Программирование: Borland Delphi 7 Studio:

    01:41

    Интернет: ReGet Deluxe v.3.1 Build 137 Beta:

    01:34

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