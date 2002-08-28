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    28 августа 2002

    Casio готовит к выпуску 5-мегапиксельную QV-5700:

    19:46

    Новые недорогие ноутбуки Sony:

    16:46

    Уточненный роадмэп флэш-карт Sony Memory Stick:

    16:32

    Продолжение истории о 16-битном цвете в Palm m130:

    16:16

    V8420S: Super Fast версия V8420 от ASUS:

    15:33

    Утилиты: System Cleaner v.4.81:

    15:25

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.1.0.144 Beta:

    15:18

    Утилиты: PowerStrip v.3.25:

    15:11

    Запись: CDRWin (Disk4You) v.5.05.001:

    14:56

    ОС: Mandrake Linux v.9.0 Beta 4:

    14:40

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI и Leadtek:

    14:19

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    14:04

    Новые версии BIOS и утилит для материнских плат EPoX:

    13:43

    Новые версии BIOS и утилит для материнских плат ASUS:

    13:21

    Новые драйверы для встроенного видео чипсетов Intel 810/E/E2 и 815/G/E/EG/EM:

    12:59

    Обновление AGP, VGA, USB 2.0, IDE и LAN драйверов для материнских плат MSI:

    12:47

    Microsoft Tablet PC: с планшетом по жизни:

    12:37

    Обновление драйверов для Creative NOMAD Jukebox 3:

    12:30

    Новые неофициальные драйверы для видеоадаптеров Radeon:

    12:08

    San Francisco Chronicle: глава NVIDIA смотрит в будущее с оптимизмом:

    11:53

    22,2-дюймовый ЖК-монитор от Iiyama:

    11:04

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": розыгрыш приза среди подписчиков!:

    10:58

    Список плат с поддержкой термодиода Athlon XP:

    10:47

    VIA KT400 захватит рынок?:

    10:14

    VIA Host AGP 8X Validation: сверим наши шины...:

    09:27

    Системная плата KuDoZ 7X на чипсете KT400 от QDI Group:

    08:43

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