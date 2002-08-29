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    29 августа 2002

    NVIDIA Detonator 40.41: результаты экспресс-тестирования:

    22:46

    M-Systems и Toshiba готовятся к массовому производству флэш-дисков:

    19:05

    JPEG: патентное бюро США проштрафилось?:

    18:19

    Иорданию и Ливан соединит оптоволоконный канал:

    17:46

    В Китае бум полупроводниковой индустрии или сэконд-хэнд по китайски:

    15:30

    О планах VIA по выпуску новых графических чипов Columbia и Columbia 2:

    15:02

    Интернет и сети: ReGet Deluxe v.3.1 Build 141:

    14:35

    Новые коммутаторы третьего уровня CNSH-2402Gi и CNSH-2422Gi от CNet:

    14:23

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.02:

    14:21

    Текст и графика: UltraEdit-32 v.9.10b:

    14:14

    Утилиты: Motherboard Monitor v.5.2.0.0:

    14:03

    Интернет и сети: Mozilla v.1.1:

    13:52

    Новые драйверы (6159 XP) для видеоадаптеров Radeon 8500 / 9700:

    12:14

    Новая версия ПО IntelliType Pro для клавиатур от Microsoft:

    12:04

    ATI готовит новые чипы и маркетинг:

    12:03

    Новая версия AGP драйверов для чипсетов SiS:

    11:57

    Обновление IDE (Promise) и USB 2.0 (VIA) драйверов от ASUS:

    11:46

    Новые версии BIOS для материнских плат VIA и видеокарт Albatron:

    11:39

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel и ECS:

    11:33

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    11:28

    Рынок флэш-памяти: в сентябре цены снизятся на 10%:

    11:23

    Любителям винила посвящается...:

    11:13

    SDRAM уходит, но не торопясь:

    10:31

    DirectX 9: аппаратная часть на месте, программная задержится:

    10:15

    Фото дня: MAYA II GV-R9700 PRO на чипе Radeon 9700 Pro от Gigabyte:

    02:49

    3D Blaster 5 RX9700 Pro от Creative:

    02:12

    Где же 0,13 мкм Athlon XP 1700+, 1800+, 1900+ и 2000+?:

    01:51

    PC-CAM 750: новая портативная web-камера от Creative:

    01:13

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