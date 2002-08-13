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    13 августа 2002

    Apple: ударим двухпроцессорными десктопами по засилью однопроцессорных x86!:

    20:08

    Первая DDR333 плата под Pentium 4 на чипсете i845PE от Jetway:

    18:54

    90 нм техпроцесс от Intel, официально:

    18:23

    Мультимедиа: CDex v.1.50 Beta 7:

    15:44

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.71 / 2.80 Beta 1:

    15:25

    Обновление драйверов для видеоадаптеров Hercules на базе ATI Radeon:

    14:39

    Новые WHQL драйверы для графических процессоров SiS315/SiS315E:

    14:19

    Новая версия AC97 драйверов для контроллеров RealTek:

    13:59

    Новая официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    13:41

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    13:17

    Ближайшие планы Mitsubishi по выпуску ЖК дисплеев:

    13:16

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX и FIC:

    13:04

    Новые версии BIOS для материнских плат ECS:

    13:02

    Скоростные карты Velox Pro CompactFlash от Apacer Technology:

    12:18

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    12:04

    Новые расходные материалы от Epson в России:

    11:59

    Panasonic AG-DVX100: Mini-DV камера с поддержкой стандарта 24p:

    11:33

    Серверы начального уровня Cobalt LX50 от Sun, официально:

    10:44

    Nikon отзывает цифровые камеры Coolpix 2000:

    09:59

    128 Мб карты MultiMediaCard от Crucial:

    09:05

    Evil Commando 2 на Radeon 9700 от PowerColor:

    09:02

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