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    30 августа 2002

    Ученые и инженеры просят администрацию США вспомнить про фундаментальную науку:

    16:56

    Интернет и сети: MDaemon Mail Server v.6.07:

    16:30

    Anadigm FPAA- альтернатива DSP?:

    16:28

    Утилиты: Customizer XP v.1.8.4 RC2:

    16:13

    Утилиты: BootStar v.8.08:

    16:02

    Интернет и сети: WebCopier v.3.2a:

    15:51

    Интернет и сети: The Bat! v.1.62 Beta 2:

    15:34

    Новый чип для DVD плееров от Matsushita: 6-in-1:

    15:21

    Интернет и сети: Kerio Personal Firewall v.3.0.0 Beta 2:

    15:13

    Интернет и сети: Netscape v.7.0:

    14:59

    L7VTA: новая плата на VIA KT400 от ECS:

    14:53

    Microsoft: MS02-048, Flaw in Certificate Enrollment Control Could Allow Deletion of Digital Certificates (Q323172):

    14:42

    IDC о рынке чипсетов: для тайваньских фирм настали трудные времена:

    14:13

    Плата EP-4SDA5+ на чипсете SiS648 от EPoX:

    13:15

    256 Мбит чипы графической DDR SDRAM памяти от Hynix:

    11:43

    Hyper Threading и новые логотипы от Intel:

    11:00

    Nikon Coopix 4300: 4 млн. пикселов лучше, чем 3 млн.:

    10:41

    MOBILITY RADEON 9000 от ATI, официально:

    10:09

    Casio Exilim EX-S2 и EX-M2 пришли на смену EX-S1/M1:

    08:15

    Новые неофициальные драйверы для ATI Radeon Mobility 9000:

    03:40

    Новые драйверы Personal Cinema (WDM) от NVIDIA:

    03:11

    Новые официальные драйверы Detonator 40 WHQL для Windows 2000/XP:

    02:21

    Обновление драйверов для контроллеров Adaptec USB2Xchange:

    02:03

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI и Abit:

    01:52

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    01:42

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