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    19 августа 2002

    Samsung Electronics хочет поднять контрактные цены на DDR-память, OEM-производители против:

    16:12

    IBM поставляет Regatta министерству обороны США:

    15:45

    О сентябрьском семинаре ECS в Москве:

    15:34

    Компьюторг: «Технический анализ: рынок DRAM сегодня»:

    15:04

    Все драйверы прошедшей недели (12.08.2002 - 18.08.2002):

    13:39

    Все BIOS прошедшей недели (12.08.2002 - 18.08.2002):

    13:19

    IBM-Citizen WatchPad: Bluetooth вместо RFID:

    12:05

    Winbond планирует перейти на 0,13-мкм в следующем месяце:

    12:04

    Аксессуары для Sony CLIE:

    10:53

    Принтерам и PDA с маркой "Dell" быть!:

    06:10

    Компьюторг: выпущен новый мониторинг по графическим картам!:

    05:56

    Фото дня: видео ностальжи...:

    05:10

    Новая статья на Компьюторге: «Рынок КПК, состояние на август 2002»:

    04:40

    VisionTek испытывает проблемы?:

    04:06

    Утилиты: Diskeeper v.7.0.413 Update:

    03:57

    ОС: FreeBSD v.4.6.2:

    03:41

    Новая 5-мегапиксельная камера Olympus C-5050 Zoom?:

    03:22

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.038-16.08.2002:

    03:22

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.4.52.299:

    03:10

    Утилиты: RegRun Security Suite v.3.3 Beta / All version/:

    02:55

    Производители системных плат, первое полугодие: ECS - самая прибыльная:

    02:48

    Новые версии BIOS и драйверов для контроллеров Promise:

    02:41

    Новые версии BIOS для материнских плат Iwill и Tyan:

    02:30

    Новые версии BIOS для материнских плат Soyo:

    02:13

    Новые версии BIOS для материнских плат ECS:

    02:00

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    01:46

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    01:31

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