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    6 августа 2002

    Утилиты: WineX v.2.1:

    16:51

    Интернет: ReGet Deluxe v.3.1 Build 135 Beta:

    15:51

    Телефония: Modem Spy v.3.1.5 Beta:

    15:22

    Утилиты: Fresh UI v.3.80:

    14:56

    KK400: новая серия плат от IWILL с поддержкой DDR400, AGP 8x и Serial ATA:

    14:25

    Отчет Dataquest по состоянию рынка PDA во втором квартале:

    13:54

    Обновление BIOS для материнских плат AOpen:

    11:55

    Обновление BIOS для материнских плат Intel:

    11:41

    Обновление BIOS для материнских плат Soltek:

    11:29

    Обновление BIOS для материнских плат Tyan:

    11:05

    Обновление BIOS и для материнских плат ASUS на i440BX:

    10:43

    Alpine начала поставки автомобильного мультиформатного DVD модуля:

    10:42

    Массированное обновление BIOS и утилит для материнских плат ASUS:

    10:33

    Плоские "сенсорные" динамики для мобильников и PDA от Matsushita Electronic:

    10:08

    TravelMate 270 - линейка ноутбуков на Intel Pentium 4–M от Acer:

    09:42

    Флэш-карты от Hitachi прошли квалификационные тесты новой версии стандарта MultiMediaCard v 3.1:

    09:19

    Планы ALi по выпуску чипсетов:

    01:29

    Внешний CD-RW привод 2240PU с интерфейсом USB2.0 от TEAC:

    01:18

    256 Мбит чипы Mobile-RAM от Infineon:

    01:10

    Семейство графических чипов XP4 для настольных ПК от Trident, официально:

    00:51

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