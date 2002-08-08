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    8 августа 2002

    19-дюймовый SXGA ЖК дисплей от IIYAMA:

    17:09

    Производители системных плат второго эшелона: результаты за июль:

    16:45

    Ноутбук Inspiron X200 на 800 МГц ULV Mobile Pentium III-M от Dell:

    16:19

    Мультимедиа: Windows Media Player 9 Build 2773 Beta:

    15:33

    Мультимедиа: Winamp v.3.0 Final Build 488 / Wasabi SDK Build 488:

    15:17

    Экономичные 64 Мбит чипы флэш-памяти от AMD:

    15:01

    Microsoft выложит в свободный доступ более 270 API для работы с middleware:

    13:36

    Microsoft: Security Bulletin MS02-041 и .NET Framework SP2:

    13:27

    Официальные драйверы Detonator XP v.30.82 WHQL под Windows 9x/ME/NT/2000/XP:

    13:08

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    12:43

    Новые версии BIOS для материнских плат ECS и Tyan:

    12:18

    Обновленные планы SiS по выпуску чипсетов:

    11:40

    Wing of Thunder RADEON 9000 от Min Xuan: первый оригинальный дизайн платы:

    10:29

    Первое фото ATI FireGL X1:

    10:00

    AUA-200LP: низкопрофильная PCI интерфейсная USB 2.0 карта от Adaptec:

    09:46

    RADEON 9700 PRO: первый розничный продукт на Radeon 9700 от ATI:

    09:34

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