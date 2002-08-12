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    12 августа 2002

    Результаты К2 2002: i845G - на белом коне, i845GL – на хромом...:

    17:44

    DP5-8I25-P68 ZIPANGU: золотой кулер от Cooler Master?:

    17:20

    Все драйверы прошедшей недели (05.08.2002 - 11.08.2002):

    16:41

    SOLID: трехмерная технология интеграции чипов от Infineon:

    16:31

    Все BIOS прошедшей недели (05.08.2002 - 11.08.2002):

    16:31

    Запись: Magic CD/DVD Burner v.1.1.0:

    16:13

    Microsoft: Portrait for PC, Pocket PC & Handheld PC v.1.5:

    15:52

    Программирование: Java 2 SE v.1.4.1 Beta / Java 2 SE SDK v.1.4.1 Beta:

    15:46

    Архиваторы: PowerArchiver 2002 8.0 Final:

    15:34

    Утилиты: Diskeeper Lite v.2.0:

    15:25

    Утилиты: CDCheck v.3.0.0.42b Beta:

    15:17

    Антивирусы: Kaspersky Anti-Virus Cumulative update - August 2002:

    14:29

    Обновление ПО для WebCam, NOMAD Jukebox 3 и Digital MP3 Player 2 от Creative:

    13:57

    Новая версия драйверов USB 2.0 для Windows 98/98SE/ME от VIA:

    13:40

    Новый официальный драйвер видеозахвата и Reference драйверы для видеоадаптеров Radeon от ATI:

    13:23

    Интерфейсная IEEE 802.11b карта с шиной PCI от Elecom:

    11:41

    Аппаратная система восстановления работоспособности ПК от Voom Technologies:

    11:09

    Системные KT400 платы AD77 Infinity и AD77 Pro от DFI: уточненная информация:

    09:56

    Линейка новых PDP телевизоров с повышенной яркостью экрана от Sanyo Electric:

    09:13

    Новые цветные DVD-RW и 550 Мб CD-R носители от TDK:

    00:42

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