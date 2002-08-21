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    21 августа 2002

    Цвет в Palm m130: 12 бит вместо 16:

    18:49

    Sanyo DSC-MZ3 – цифровой фотоаппарат, обеспечивающий видео 640х480, 30 fps:

    17:53

    Microsoft сертифицирует Crusoe под Windows CE .NET:

    16:08

    AMD: новые процессоры, новые цены:

    15:58

    Voice Me от Smarthome: пой моя гитара, пой…:

    15:43

    Новые продукты на графических чипах ATI Radeon 9000 / 9700 от ASKA:

    14:43

    Infineon и LSI разрабатывают новые HDD-контроллеры совместно:

    13:45

    Ricoh Caplio RR30: 3-мегапиксельная камера с временем срабатывания 0,22 с:

    13:34

    Pentium-4 чипсеты: перемирия в ценовой войне не будет:

    11:49

    Утилиты: Customizer XP v.1.8.4 RC1:

    11:49

    Интернет и сети: WinMX v.3.29 Beta 1:

    11:26

    Утилиты: BootStar v.8.04:

    11:14

    Новые процессоры AMD Athlon XP 2600+ и 2400+, официально:

    11:11

    Утилиты: WinRamTurbo XP v.1.8:

    11:06

    Утилиты: DLL Show 2000 v.5.0:

    10:58

    Microsoft: Выпущен Office XP Service Pack 2 (SP2):

    10:48

    Finecam S5: 5-мегапиксельная камера для новичков:

    09:58

    Фото дня: Evil Commando Radeon 9000 Pro от PowerColor:

    06:39

    VisionTek: "Мы еще живы":

    06:23

    Два новых крупных ЖК дисплея от IIYAMA с высоким разрешением:

    05:31

    Компьюторг: компьютерные новинки Издательского Дома "Питер" - конец августа:

    05:13

    FastTrak SX4000: новый RAID 5 ATA контроллер от Promise:

    05:05

    Новый TV/FM тюнер WinFast TV2000 XP Deluxe от Leadtek:

    04:45

    Утилиты: Intel Application Accelerator v.2.2.2.2150:

    03:29

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.17.08:

    03:14

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    02:57

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX:

    02:42

    Новые версии драйверов для контроллеров HighPoint:

    02:26

    Новые драйверы и утилиты для TV тюнеров TerraTec:

    02:12

    Новая версия профессиональных драйверов USB ASIO:

    01:56

    Новые драйверы и ПО для SoundBlaster 5.1 и Audigy от Compaq:

    01:37

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