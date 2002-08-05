  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 августа 2002

    Новая бюджетная плата P4SDR-VM на SiS650GL от ASUS:

    19:20

    Экологически чистый десктоп PowerMate ecoот NEC Solutions America:

    18:50

    Корейская пресса о снижении цен на TFT-LCD и DRAM:

    18:18

    Все драйверы прошедшей недели (29.07.2002 - 04.08.2002):

    15:21

    Все BIOS прошедшей недели (29.07.2002 - 04.08.2002):

    15:17

    Интернет: SmartFTP v.1.0.969:

    14:18

    Запись: CD Mate v.2.2.8.1:

    14:12

    "Безкулерный" коробочный 2,2 ГГц Intel Xeon для 1U серверов:

    13:57

    Утилиты: RemotelyAnywhere v.4.51.298:

    13:56

    ОС: Mandrake Linux v.9.0 Beta 2:

    13:45

    Сети: Alchemy Network Monitor v.3.9.5:

    12:46

    Новые драйверы для встроенного видео ProSavageDDR и Twister от S3:

    10:49

    Обновление BIOS для материнских плат Gigabyte:

    10:18

    Latitude C640: ноутбук на 2 ГГц Mobile Pentium 4-M от Dell:

    10:10

    512 Мб модули SO-DIMM PC2100 от IO-DATA:

    09:51

    Casio прекращает продажи E-200 Pocket PC?:

    09:36

    Книжные новинки компьютерной тематики: новая тема на Computorg@iXBT.com:

    02:03

    PL-P4/N: переходник для Socket 423 плат под Socket 478 Р4 от PowerLeap:

    01:28

    Кто станет поставщиком ЖК панелей для новой Hewlett-Packard?:

    00:37

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018