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    2 августа 2002

    Эксклюзивное фото дня: новый PDA MyPal A600 от ASUS:

    19:32

    Скоро на прилавках: SiS648 плата P4S8X с поддержкой AGP 8x от ASUS:

    19:21

    Второй квартал: Iomega опять в плюсе:

    18:06

    Новые blade-серверы Express5800 от NEC:

    17:58

    Ноутбуки Compaq Evo N1000v и N1005v от Hewlett-Packard:

    17:11

    MyPal A600: новый PDA от ASUS на чипе Intel PXA250:

    16:58

    Утилиты: Style XP v.1.01g Beta для Windows XP SP1:

    16:36

    Утилиты: NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 300:

    16:17

    Запись: Easy CD Creator Basic Update v.5.3.0.114:

    15:45

    Мультимедиа: Winamp v.3.0 Build 485 RC5:

    15:15

    Windows 2000 Service Pack 3: Официальный сайт, новые утилиты:

    14:52

    Выпуском 1,1 млн. PDA для Dell займется Wistron:

    14:28

    Новая версия утилиты ExperTool для видеоадаптеров Gainward:

    14:16

    Новые драйверы Omega/Plutonium для видеокарт ATI Radeon:

    13:51

    Новая версия драйверов Detonator v.30.82 для Windows 9x/ME:

    12:58

    Новые официальные драйверы CATALYST 02.2 для видеоадаптеров Radeon от ATI:

    12:40

    Dataquest: на рынке настольных ПК спад, на рынке ноутбуков – бум:

    11:25

    Hon Hai Group: новый игрок на рынке ЖК панелей:

    09:45

    Новая статья на Компьюторге: "Читаем книги на Casio PV-S450" - после доводки устройства "до ума":

    02:27

    Тайваньские производители ноутбуков о ценах на процессоры Banias:

    02:15

    3D Prophet 9700 от Hercules: фото, спецификации и цены...:

    01:51

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