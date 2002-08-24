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    24 августа 2002

    Цифровая видеокамера NV-MX5000 от Panasonic: некоторые дополнительные подробности:

    17:22

    Интернет и сети: ReGet Deluxe v.3.1 Build 138 Final:

    17:05

    Intel Chipset Software Installation Utility v.4.04.1007:

    16:53

    О четырех новых Pentium 4 в понедельник...:

    16:53

    Утилиты: Intel Application Accelerator v.2.30.21.44 Beta:

    16:31

    Утилиты: BootStar v.8.05:

    16:11

    Утилиты: Advanced Registry Tracer v.1.60 Beta:

    15:54

    Запись: Magic CD/DVD Burner v.1.1.1:

    15:37

    Мультимедиа: Windows Media Player 9 Build 2848 Beta:

    15:25

    Microsoft: Кумулятивный патч для Internet Explorer и новые уязвимости ОС Windows:

    14:56

    Новые драйверы и ПО для мышей и клавиатур Logitech:

    14:10

    Новые драйверы для видекарт на базе Kyro / KyroII от PowerVR:

    13:50

    Новые неофициальные драйверы для чипсетов nForce под ОС Windows 2000/XP:

    13:37

    Новая версия AC97 драйверов для кодеков RealTek:

    13:24

    Новая версия ПО IntelliPoint для мышей от Microsoft:

    13:10

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и SOYO:

    12:50

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI и Gigabyte:

    12:36

    Новые Ni-MH батареи емкостью 2100 мА*ч от Sanyo Electric:

    12:09

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    12:09

    Pioneer сокращает производство DVD-R/RW, расширяет производство PDP:

    10:49

    AMD меняет FSB Athlon XP с 266 МГц на 333 МГц, разработчики чипсетов не удивлены:

    10:47

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