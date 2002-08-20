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    20 августа 2002

    Новые перезаряжаемые батареи и быстрое ЗУ от Sony:

    16:20

    Новые коммутаторы HS-16RS и HS-24RS от HardLink:

    14:45

    Новая ATX плата P4B533-VT на чипсете i845G от ASUS:

    14:00

    Новые мультимедийные колонки XS-iV S60 и XS-iV S80 от TDK в России:

    13:36

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и MSI:

    13:35

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    13:16

    Olympus C-5050 Zoom, официально:

    09:27

    Фото дня: Radeon 9700 Pro от ATI:

    07:19

    Bluetooth-клавиатура и Bluetooth-мышь от Microsoft:

    06:54

    Micron: начаты поставки 18 Мбит чипов памяти QDR II и DDR II SRAM:

    06:36

    Двухканальная аудио карта Harmonic Edge PSC602 от Philips:

    06:35

    Мультимедиа: Windows Media Player 9 Build 2798 Beta:

    04:40

    Интернет и сети: Windows Messenger v.4.7.0040 Beta:

    04:29

    Базы данных: MySQL v.3.23.52 / MySQL Max v.3.23.52:

    04:20

    Запись: Blindwrite Suite v.4.0.6:

    04:11

    Интернет и сети: WinRoute Pro v.4.2.4:

    03:59

    Интернет и сети: Opera for Linux v.6.03:

    03:46

    Утилиты: Fresh UI v.4.00:

    03:28

    Microsoft: Новый Windows Movie Maker на сайте Windows Update:

    03:09

    Российская 2,1-мегапиксельная цифровая фотокамера RoverShot RS2100 от Rover Computers:

    02:59

    Интернет и сети: mIRC v.6.03:

    02:53

    Новая статья на Компьюторге: «Microsoft SharePoint: шаг к спасению утопающих…»:

    02:40

    Утилиты: PowerStrip v.3.21 Beta Build 318:

    02:37

    Интернет и сети: Netscape Communicator v.4.8:

    02:27

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