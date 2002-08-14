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    14 августа 2002

    K7N2: платы на NVIDIA nForce2 от MSI:

    18:02

    Обновление настольных ПК серий eMac и iMac от Apple:

    17:11

    Fortissimo III 7.1 от Hercules, официально:

    15:21

    Новая 5.1-канальная акустика Model 5100 от Altec Lansing:

    14:02

    Семейство низкопрофильных Ultra320 SCSI RAID контроллеров от Adaptec:

    13:38

    Технология Intel Hyper-Threading в настольных ПК: системные требования:

    11:04

    1U двухпроцессорные серверы от Newisys на процессорах AMD Opteron:

    10:13

    DX4330 Zoom и CX4200: новые цифровые камеры от Kodak:

    09:22

    Поставки графических карт в июле: на Тайване довольны почти все...:

    08:34

    Microsoft: Money 2003 for Pocket PC v.2.01:

    02:59

    Текст и графика: NotePro v.2.01:

    02:45

    Утилиты: RAM Idle Professional v.2.0.2:

    02:35

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.1.0.142 Beta:

    02:19

    Утилиты: XP-Antispy v.3.61:

    02:05

    Утилиты: Style XP v.1.01i Beta для Windows XP SP1:

    01:51

    Утилиты: Nero Ping v.1.07:

    01:41

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.9.6 ?:

    01:30

    Утилиты: PowerStrip v.3.21 Beta Build 317:

    01:22

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.85.490 update:

    01:14

    Интернет: Opera for Windows v.6.05 Final:

    01:06

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