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    26 августа 2002

    Сервера на AMD Opteron… от Dell и IBM?:

    17:35

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": розыгрыш приза среди подписчиков!:

    17:19

    Новые графические карты Ti4200P Turbo и Ti4200 Turbo от Albatron:

    17:02

    AOpen выпускает внешние CD-RW/DVD-ROM приводы:

    16:51

    Snowball Interactive: "Безумный Маркс" - выживают только хищники:

    16:46

    Антивирусы: DrWeb32 v.4.28d / SpIDer Mail Beta2:

    15:56

    Мультимедиа: Winamp v.2.81 (Lite, Standard, Full, Innocent):

    15:43

    P4S133-VM/LAN: недорогое решение от ASUS на чипсете SiS650:

    15:38

    Утилиты: Style XP v.1.01k Beta для Windows XP SP1:

    15:27

    Утилиты: RegRun Security Suite v.3.30 (Standard, Professional, Gold):

    15:10

    Мультимедиа: Audiotools v.4.10 Interim 3:

    14:54

    PowerLeap PL-P4/N: апгрейдим Socket-423 системы процессорами Pentium-4 Northwood:

    14:41

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.3.9.7:

    14:36

    JEITA выпустила требования к сохранности данных в ПК:

    14:20

    Интернет и сети: Offline Explorer v.2.5.959 / v.2.5.960 (Standart, Pro, Enterprise):

    14:20

    Производители DDR памяти поднимают контрактные цены:

    14:18

    Цифровой диктофон/МР3-проигрыватель Sanyo ICR-B80RM:

    14:08

    Мультимедиа: Zoom Player v.2.80 RC1:

    14:00

    Утилиты: BlowFish 2000 v.2.5:

    13:42

    Утилиты: ESBCalc v.4.0:

    13:21

    Утилиты: ESB Unit Conversion Utility v.4.0:

    13:06

    Два новых ЖК монитора от Acer:

    11:33

    Canon Optura 200MC – DV-видеокамера с прямой печатью фотоснимков:

    10:59

    Компьюторг: новые мониторинги по PDA и сотовым телефонам:

    04:23

    Фото дня: графическая карта GeForce4 Ti4600 от Soltek:

    04:11

    Спецификации нового DVD стандарта от Toshiba и NEC:

    03:53

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