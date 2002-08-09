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    9 августа 2002

    Intel сертифицировала память DDR333 от Transcend:

    17:15

    AOpen DXP7R: первая двухпроцессорная Xeon плата на VIA P4X400:

    17:05

    Ноутбуки на процессорах для настольных ПК: производители входят во вкус...:

    16:30

    845GE, 845PE и 845GV появятся у производителей во второй половине августа. Немного о ценах:

    16:00

    Интернет: WinGate v.5.0 Beta F:

    15:21

    Интернет: Fresh Download v.4.40:

    15:12

    65-дюймовый проекционный DLP телевизор от Optoma:

    15:00

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.5.01:

    14:51

    Утилиты: System Mechanic v.3.7g:

    14:34

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.1.2.0:

    14:13

    Утилиты: Nero InfoTool v.1.01.4:

    14:00

    Microsoft: Две новых локализации Windows 2000 SP3:

    13:35

    VIA поднимает цены на три чипсета под платформу P4:

    12:59

    Выпущен новый интегрированный драйвер от ALi:

    12:31

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    12:22

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    12:14

    Новые версии BIOS для материнских плат ECS:

    12:08

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    12:03

    Дополнения стандарта DVD+RW: 4х запись DVD+R и 8 см носители:

    11:51

    EPIA 2 и плата EPM на CLE266 от VIA: теперь вопросов будет меньше:

    10:51

    Низкопрофильная GeForce 4 MX420 плата SPECTRA Light G64 AGP от Canopus:

    09:50

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