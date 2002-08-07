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    7 августа 2002

    Serillel ATA: дополнительный набор для пользователей плат MAX 2 от ABIT:

    18:41

    Утилиты: PowerStrip v.3.21 Beta Build 311:

    16:27

    Inspire 2.1 Digital 2800 и Inspire 2.1 Slim 2700: новая акустика от Creative:

    16:23

    Утилиты: Reg Organizer v.1.39 Beta 4:

    15:56

    Утилиты: IBM Drive Fitness Test v.3.10:

    15:37

    Новая версия драйверов KX Project для звуковых карт от Creative Labs:

    14:22

    Новые драйверы USB 2.0 от Adaptec для Windows 98SE/ME/NT/2000/XP:

    13:52

    Найдены унифицированные драйверы для графики SiS315:

    13:14

    Тайваньская четверка производителей DRAM впервые обогнала Micron:

    12:54

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX:

    12:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    12:28

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    11:56

    Athlon ST 3000+ - к Рождеству?:

    10:41

    Пишущий "All-in-One" DVD плеер AD-8000 DV-R от Aspire:

    10:11

    ATi Radeon 9700 MAXX?:

    09:42

    Поставки техники Acer в Европе выросли на 20,5% во втором квартале:

    09:10

    Новый CD-RW привод PlexWriter 48/24/48A от Plextor:

    09:04

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