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    22 августа 2002

    Samsung: о стандартах для TFT LCD фабрик 6G:

    18:44

    Apple прекращает производство 15-дюймовых iMac:

    18:33

    Новые 18-дюймовые мониторы Sharp:

    14:55

    xD-Picture Card от Olympus появятся в продаже только в сентябре:

    14:30

    Microsoft настраивает фокус Xbox:

    13:52

    Samsung Electro-Mechanics поставляет печатные платы для Intel:

    13:31

    Карта Radeon 9700 PRO от Club3D:

    13:24

    Новым телефонам – новые клавиши:

    13:17

    Производители готовы выпустить системные платы для Pentium 4 3 ГГц в сентябре:

    11:46

    Двухканальная Ultra320 SCSI PCI-X карта 39320D от Adaptec:

    11:42

    Утилиты: RivaTuner v.2.0 RC 11.1:

    11:06

    ОС: KDE v.3.0.3 / GNOME v.2.0.1:

    11:04

    Снижение контрактных цен на ЖК-панели: $230 за 15 дюймов:

    09:45

    Новый низкопрофильный 3d Blaster 4 MX420 AGP:

    09:35

    Microsoft: Windows Application Compatibility Toolkit 2.6:

    09:02

    Microsoft: MS02-044, Unsafe Functions in Office Web Components (Q328130):

    08:47

    Новые версии Creative AudioHQ, Recorder и Surround Mixer:

    08:26

    Новые драйверы для видеокарт Wildcat от 3Dlabs:

    08:13

    Новые официальные драйверы для видеоадаптеров RADEON для ОС Linux:

    08:04

    Новые версии BIOS и драйверов USB 2.0 для материнских плат SOYO:

    07:49

    Новые версии BIOS для материнских плат ECS и Tyan:

    07:38

    64-битная UNIX рабочая станция Sun Blade 150 от Sun Microsystems:

    07:34

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    07:22

    Графическая карта TwisTron 300 на чипе Radeon 9700 Pro от SuperGrace:

    07:06

    MAYA II GV-R9700 PRO на чипе Radeon 9700 Pro от Gigabyte:

    06:43

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