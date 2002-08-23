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    23 августа 2002

    ЖК-панель диагональю 30 дюймов от CMO:

    16:59

    Наводнение в Европе вызвало перебои с поставками памяти Infineon:

    16:44

    802.11 a/b узел доступа Linksys:

    16:27

    Адаптеры Dual CompactFlash и CompactFlash/Memory Stick для iPAQ от PIT:

    16:06

    Jazzium - первый украинский продукт "from Intel":

    15:36

    Pentium III уходит...:

    14:35

    Текст и графика: HyperSnap-DX v.4.52.01:

    14:31

    Системная MicroATX плата P4MA Pro от VIA на чипсете P4M266:

    14:17

    Интернет и сети: MDaemon Mail Server v.6.05:

    14:10

    Двусторонние 9,4 Гб DVD-R/-RW диски от Hitachi Maxell:

    14:03

    Интернет и сети: Netscape Communicator v.4.8 (продолжение):

    13:48

    CML190B: новый 19-дюймовый ЖК дисплей от Hitachi:

    13:33

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.46.923 Beta:

    13:29

    Новый офисный ПК IBM IntelliStation E Pro 6216:

    13:25

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.0 Final:

    13:11

    Утилиты: Style XP v.1.01j Beta для Windows XP SP1:

    12:50

    Модули памяти PC2700 от TwinMOS сертифицированы Intel:

    11:55

    Cisco выходит на рынок сетей хранения данных:

    11:51

    Новый Bluetooth набор 8K5A2+B2 от EPoX на базе чипсета KT333:

    11:08

    Новые ноутбуки slim-класса M2E на Pentium 4-M от ASUS:

    09:45

    Новая версия универсальных AC97 драйверов для материнских плат на чипсетах от VIA:

    09:18

    Новые драйверы для встроенного видео ProSavage и ProSavageDDR от S3:

    09:14

    Обновление драйверов для контроллеров Ultra 320 от Adaptec:

    09:11

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    09:08

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    09:04

    Начаты поставки нового портативного CD-RW привода TEAC CD-RW2240PU:

    09:03

    Gartner Dataquest: рынок DRAM активизируется в четвертом квартале:

    08:46

    Плата GA-7VAXP от Gigabyte на чипсете VIA KT400:

    08:33

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