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    27 августа 2002

    Утилиты: File Backup Watcher v.1.4.5:

    12:54

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.356:

    12:48

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.3.0.134:

    12:41

    Текст и графика: Обновление для Adobe Photoshop:

    12:34

    Программирование: Java 2 SE v.1.4.1 RC / Java 2 SE SDK v.1.4.1 RC:

    12:28

    Планы Hercules по выпуску новых звуковых карт:

    12:18

    Портативный МР3-проигрыватель Panasonic SV-SD50:

    12:06

    Пополнение семейства QuickCam от Logitech:

    12:01

    Перчатки вместо микрофона:

    11:54

    DDR400 будет обсуждаться на сентябрьском форуме JEDEC в Ванкувере:

    11:46

    Новый внешний 48x скоростной CD-RW привод от Plextor:

    11:13

    VIA и SiS готовят P4X600 и SiS655 к сентябрю:

    11:09

    Новые неофициальные драйверы (7.75) для видеокарт ATI Radeon:

    10:12

    Новые неофициальные драйверы Detoantor v.31.00 для Windows 2000/XP:

    10:01

    Двухпроцессорные blade-серверы ProLiant BL p-Class от Hewlett-Packard:

    09:59

    Новые драйверы для Bluetooth адаптеров и встроенного звука материнских плат MSI:

    09:50

    Обновление официальных драйверов для звука CMI8738 от C-Media:

    09:42

    Бесконтактные сертификационные карты FeliCa от Sony:

    09:37

    Драйверы Detoantor v.30.82 (Windows 2000/XP) от Gateway:

    09:31

    Обновление драйверов для Creative Audigy и ПО для NOMAD Jukebox 3:

    09:20

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX и Soltek:

    09:12

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и AOpen:

    09:01

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    08:54

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    08:49

    Новый Athlon MP 2200+ от AMD, официально:

    08:46

    Новые процессоры Intel Pentium 4, официально:

    08:24

    Блиц: Софт - одной строкой (19.08.2002 - 25.08.2002):

    00:55

    Все драйверы прошедшей недели (19.08.2002 - 25.08.2002):

    00:36

    Все BIOS прошедшей недели (19.08.2002 - 25.08.2002):

    00:21

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