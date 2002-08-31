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    31 августа 2002

    Утилиты: Nullsoft Installation System v.2.0 Alpha 7:

    12:51

    Интернети сети: CRT v.4.0 Beta 5 / SecureCRT v.4.0 Beta 5:

    12:43

    Файловые менеджеры: Windows Commander v.5.10:

    12:39

    Утилиты: PowerStrip v.3.26 Build 328:

    12:33

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.9.9:

    12:28

    Утилиты: Fresh UI v.4.10:

    12:23

    Интернет и сети: Windows XP Messenger v.4.7.0101:

    12:18

    Утилиты: WinRamTurbo XP v.1.9:

    12:13

    1,3 ГГц Intel Banias, собственной персоной:

    10:10

    Intel увеличит инвестиции в Китай и Россию:

    09:29

    Detonator 40: Решение проблемы рефреша, эмуляция работы NV30, скрытые возможности драйверов:

    01:58

    Новые драйверы для карт серий ATI Rage 128 и RADEON:

    01:43

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    01:33

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    01:25

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel, SOYO и Soltek:

    01:18

    Новые версии BIOS и утилит для материнских плат VIA:

    01:11

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