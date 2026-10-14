«Циан» ограничил работу после атак на дата-центры «Яндекса»
Часть функций сайта и приложения временно недоступна
Сайт и приложение сервиса недвижимости «Циан» 14 октября перешли на ограниченный режим работы.
В компании объяснили перебои авариями на объектах партнёра и предупредили, что на полное восстановление потребуется дополнительное время. Сам сервис остаётся доступен, однако отдельные функции могут временно не работать.
С начала октября беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса». Атака на последний дата-центр произошла в ночь на 11 октября. До этого, еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.
«Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. По данным компании, после атаки беспилотников записи о счетах клиентов не пострадали, поскольку хранятся в нескольких копиях на разных площадках.