Заявка описывает ИИ-систему, которая создаёт персональные видео по истории просмотров, местоположению и возрасту пользователя, добавляет его внешность и голос, а в каждый ролик встраивает рекламу

Google может превратить обычный просмотр телевизора в персональное видеошоу: ИИ будет создавать фильмы, в которых сам зритель сможет сыграть главную роль. Описание технологии содержится в патентной заявке "Creating a Channel of Video Experiences Tailored to a User" («Создание канала видеороликов, адаптированных под пользователя»). Патентное ведомство США опубликовало документ 19 ноября 2026 года. При этом патентный эксперт уже вынес окончательный отказ по заявке, хотя Google ещё может изменить формулировки требований или подать апелляцию.

Система предусматривает специальный раздел My Channel в телевизионном приложении. Сервер будет собирать историю просмотров, данные устройства (IP-адрес, язык интерфейса и GPS-координаты), а также демографические сведения, например возрастную категорию. На их основе LLM сама сформирует запрос для генерации видео. Пользователь сможет получать новые ролики по расписанию — еженедельно, ежемесячно или ежегодно — либо запускать создание по запросу. В примерах интерфейса показан персональный канал John's Channel с подборками криминальных историй, романтических комедий, научной фантастики и боевиков.

Источник изображения: сгенерировано Muse

В одном из примеров патент прямо предписывает модели создать видео, в котором пользователь будет главным героем. Другой сценарий описывает болельщика крикета, который смотрит записи выступлений определённого игрока: ИИ может создать ролик, где зритель поддерживает сборную Индии с трибун. В более развитом варианте система должна формировать цифровой аватар по фотографиям пользователя, а также использовать записи голосовых команд телевизору, чтобы синтезировать его голос для реплик персонажа.

Отдельная часть проекта посвящена рекламе: специальный модуль Advertising Stitcher должен встраивать как минимум одно рекламное объявление в каждый персонализированный ролик до его воспроизведения. Пользователь сможет ограничивать сбор данных, однако при меньшем объёме предоставленной информации видео станут более обобщёнными.

Google пока не объявляла о запуске такого продукта и не ответила на запросы журналистов Gizmodo и CNET.