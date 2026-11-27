Ракета вывела на орбиту 14-й спутник японской компании Synspective: все 14 аппаратов группировки StriX отправились в космос с помощью Rocket Lab, а контракт на 47 запусков стал крупнейшим в истории Electron

Rocket Lab успешно выполнила 101-ю миссию ракеты Electron, доставив на низкую околоземную орбиту высотой 569 км японский радиолокационный спутник StriX компании Synspective. Это уже 22-й запуск Electron в 2026 году. Rocket Lab называет её самым часто запускаемым малым орбитальным носителем в мире.

Спутник пополнил группировку StriX, которая получает изображения поверхности Земли с помощью радара с синтезированной апертурой (SAR). Такая технология позволяет получать снимки независимо от облачности и освещения, в том числе ночью. Для Rocket Lab это 14-й запуск в интересах Synspective — все спутники StriX, выведенные на орбиту к настоящему моменту, доставила именно эта компания.

Источник изображения: Rocket Lab

В сентябре стороны заключили контракт ещё на 20 запусков Electron — крупнейшую коммерческую сделку за всю историю ракеты. С учётом предыдущих соглашений общее количество заказанных Synspective миссий достигло 47. После нынешнего запуска в графике Rocket Lab остаются ещё 33 миссии для японского оператора, которые планируется выполнить до 2031 года.

Для Rocket Lab это продолжение серии коммерческих запусков с высокой частотой, а для Synspective — возможность последовательно расширять собственную радиолокационную группировку. Компания сохраняет за собой статус крупнейшего заказчика Electron.