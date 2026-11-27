«Госуслуги» могут превратиться в универсального национального ИИ-агента, который будет помогать пользователям решать различные задачи. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на конференции AI Journey.

«Мы считаем, что "Госуслуги" могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом. Национальный агент будет. Почему? Потому что мы все знаем про пользователя, уже много чего, не все, но много чего знаем», — сказал министр.

Он также отметил, что «Госуслуги» могут стать нейтральным посредником между пользователями и цифровыми экосистемами, поскольку портал не связан с коммерческими интересами крупных технологических платформ. При этом конкретных сроков запуска такого ИИ-агента и перечня его будущих возможностей министр пока не назвал.