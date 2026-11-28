Официальные продажи Lada Azimut стартуют уже на следующей неделе, 1 декабря, и в преддверии этого события автопроизводитель подогревает интерес. В частности, в своем Telegram-канале автопроизводитель сообщил, что Azimut прошёл форсированные дорожные испытания с суммарной нагрузкой, эквивалентной пробегу в 1,6 млн километров по дорогам общего пользования. По утверждению производителя, тесты позволили проверить надёжность основных узлов и агрегатов автомобиля до начала продаж.

Во время таких испытаний инженеры в ускоренном режиме воспроизводят нагрузки, которым машина подвергается за несколько лет эксплуатации. Это позволяет выявить потенциальные слабые места и оценить, насколько хорошо автомобиль выдерживает длительное использование.

Lada Azimut на старте продаж предложат с моторами объемом 1,6 (120 л.с.) и 1,8 (132 л.с.) литра. Первый будет сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач, второй — с вариатором. Ранее Telegram-канал «Автопоток» раскрыл стоимость машины.