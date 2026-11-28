Ugreen представила внешний аккумулятор P8 с магнитным креплением, встроенным кабелем и жидкостной системой охлаждения. Цена — 460 юаней ($65).

Главной особенностью новинки стала система охлаждения Icefall с микропомпой, которая обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости внутри корпуса. По данным Ugreen, такая конструкция позволяет дополнительно снизить пиковую температуру аккумулятора на 13 °C и повысить эффективность отвода тепла на 38%. Производитель рассчитывает, что это поможет поддерживать стабильную работу устройства при быстрой зарядке.

Ugreen P8 поддерживает проводную зарядку мощностью до 45 Вт через встроенный кабель USB-C, а также беспроводную магнитную зарядку мощностью до 15 Вт. Аккумулятор совместим с MagSafe и поддерживает динамический протокол AVS от Apple. Внутри используются литий-кобальт-оксидные элементы ATL с объёмной плотностью энергии 773 Вт·ч/л. Устройство также прошло сертификацию по новому китайскому национальному стандарту.

На корпусе установлен цветной дисплей, который отображает параметры зарядки в реальном времени. Помимо AVS, заявлена поддержка протоколов PD, QC, AFC, SCP, FCP и PPS.