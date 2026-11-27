373 рубля за смартфон, 746 рублей за ноутбук: в России утвердили правила технологического сбора, он вступает в силу 1 декабря ⁠ 7

Правительство России утвердило правила расчёта и уплаты технологического сбора на электронику. Об этом сообщили в Минпромторге. Новый сбор станет источником финансирования развития отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности и будет распространяться на российскую и импортную продукцию на одинаковых условиях.

На первом этапе сбор затронет ноутбуки, планшеты, смартфоны и некоторые виды телефонных аппаратов, на которые уже распространяется обязательная маркировка. Закон о технологическом сборе вступает в силу 1 декабря 2026 года. В Минпромторге ранее также уточняли, что отдельные штрафы за его неуплату не предусмотрены.

Базовые ставки составят 746 рублей за ноутбук или планшет, 373 рубля за смартфон и 37 рублей за некоторые виды телефонов. Если сведения о марке и модели устройства внесены в государственную систему мониторинга оборота маркируемых товаров, при расчёте сбора будет применяться скидка в размере 33% от базовой ставки.