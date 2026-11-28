Камера Galaxy S27 Ultra окажется проще, чем в Galaxy S26 Ultra, а качество съемки повысится

Камер меньше — съемка лучше: Samsung «значительно улучшила яркость и детализацию ночной съёмки» в Galaxy S27 Ultra

Samsung Galaxy S27 Ultra может получить заметно улучшенную основную камеру, которая будет лучше справляться с ночной съёмкой и записью видео при слабом освещении.

Источник изображения: SamMobile // Asif Shaik

«Новая основная камера Galaxy S27 Ultra значительно улучшила яркость и детализацию ночной съёмки, а качество видео впечатляет особенно сильно», — написал Ice Universe на своей страничке в соцсети X.

При этом Samsung, судя по утечкам, собирается пересмотреть аппаратную часть камеры. Ранее сообщалось, что Galaxy S27 Ultra может лишиться 12-мегапиксельного модуля с трёхкратным оптическим зумом, вместе с ним из блока основной камеры уйдет лазерный помощник автофокуса.

Помимо базовой модели, Galaxy S27 Plus и Ultra, в линейке появится новая модель — Galaxy S27 Pro. По слухам, она получит камеру, близкую по возможностям к Ultra. Сможет ли новинка сравниться со старшим флагманом в ночной съёмке, пока неизвестно. Релиз линейки Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.

Ранее Samsung Galaxy S27 Ultra в черном и белом цветах показали на качественных макетах.