Совместное предприятие GAC Honda подало документы на сертификацию обновлённого седана Accord — рассекречены и дизайн машины, и даже кое-какие технические характеристики.

Судя по опубликованным изображениям, Accord получил полностью переработанную переднюю и заднюю части. В профиль автомобиль изменится незначительно. Габариты седана — 4986 × 1862 × 1449 мм, колёсная база — 2830 мм. Штатно предусмотрены шины размерностью 235/40 R19.

В состав гибридной установки входит бензиновый двигатель LFB31 объёмом 1993 см³ и максимальной чистой мощностью 109 кВт (около 148 л. с.). Он работает в составе последовательной гибридной системы с литий-ионной батареей, которую нельзя заряжать от внешнего источника. Максимальная скорость автомобиля —198 км/ч. В зависимости от комплектации снаряжённая масса составляет 1585, 1596 или 1633 кг, а полная — 2100 кг.

Для Accord заявлены различные опции: панорамная крыша, передние и задние датчики парковки, система кругового обзора, регистратор событий EDR, фиксирующий данные об автомобиле при аварии. Также предусмотрена возможность установки бортового устройства для оплаты проезда по платным дорогам.