Раньше роутеры выпускали в Китае, а сейчас будут в США: FCC заявила, что более десяти производителей Wi-Fi-роутеров перенесут производство в США

Более десяти производителей Wi-Fi-роутеров намерены перенести производство в США в ближайшие годы. Об этом сообщила Федеральная комиссия по связи США (FCC), подводя итоги введённых администрацией Дональда Трампа ограничений на выпуск новых моделей устройств за пределами страны. По данным ведомства, ещё в 2025 году в США не было компаний, производивших роутеры, однако теперь более десяти поставщиков заявили о планах наладить местное производство. Уже объявленные инвестиции в отрасль превысили $119 млн и, как утверждает FCC, обеспечили создание более 2000 рабочих мест.

Названия производителей комиссия не раскрыла. При этом она сообщила, что 24 компании получили условные разрешения на выпуск и продажу новых моделей роутеров, несмотря на ограничения для устройств иностранного производства. Чтобы претендовать на такое исключение, поставщики должны предоставить подробный план переноса или расширения производства в США, указать сроки и раскрыть запланированные капитальные вложения. Аналогичные требования действуют для производителей дронов и роботов. Всего условные разрешения получила 71 компания. По оценке FCC, они обязались вложить в американское производство в общей сложности $4,4 млрд и создать ещё 4700 рабочих мест.

Среди компаний, получивших исключения, — Netgear, Amazon eero, SpaceX Starlink, Asus, MSI и другие производители из Тайваня. Однако публично они пока не раскрывали конкретных планов по запуску американских заводов. Наиболее определённо о своих намерениях заявила TP-Link: компания собирается выпускать роутеры с поддержкой Wi-Fi 8 на заводе контрактного производителя в штате Миссисипи. При этом TP-Link также запросила исключение из ограничений, поскольку для производства ей по-прежнему нужны компоненты из-за рубежа. Администрация США пока не одобрила заявку компании, к которой американские власти давно предъявляют претензии из-за её связей с Китаем.

Ограничения объясняются опасениями, что иностранные производители могут внедрять уязвимости в сетевое оборудование, чтобы следить за пользователями или нарушать работу инфраструктуры. TP-Link в ответ подчёркивает, что отделилась от китайского бизнеса и теперь является американской компанией со штаб-квартирой в Ирвайне, штат Калифорния. Китайский производитель дронов DJI также пытается оспорить введённые ограничения.