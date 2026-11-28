Также нет договоренности о возвращении мессенжера Max в App Store

Минцифры пока не удалось договориться с Apple о включении 5G на iPhone в России и возвращении национального мессенджера Max в App Store. Об этом глава ведомства Максут Шадаев сообщил «Коммерсанту» на форуме «Телеком перезагрузка».

На вопрос журналиста, удалось ли достичь договорённостей с американской корпорацией, министр ответил отрицательно. Ранее он рассказывал, что Минцифры ведёт переговоры с Apple сразу по двум направлениям: разблокировка «Макса» в App Store и активация поддержки сетей пятого поколения на iPhone в России.

Сейчас работа 5G на смартфонах Apple в России заблокирована программно. Чтобы подключить эту функцию, компании необходимо добавить в iOS специальные профили настроек для российских операторов связи. С 2022 года Apple не сотрудничает с ними, поэтому на iPhone в стране также недоступны VoLTE и VoWiFi.

Проблемы с приложениями VK возникли в июне, когда Apple удалила Max и другие сервисы холдинга из App Store. Это произошло до включения VK в санкционный список Евросоюза, однако сама корпорация объяснила удаление соблюдением санкционных правил.