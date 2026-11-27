Акционеры обвиняли компанию в том, что она выдавала продажи видеокарт майнерам за спрос со стороны геймеров

Nvidia согласилась выплатить $290 млн для урегулирования коллективного иска акционеров, которые обвинили компанию в сокрытии масштабов продаж видеокарт для майнинга криптовалют. Инвесторы утверждали, что Nvidia относила значительную часть доходов от продажи видеокарт GeForce криптомайнерам к игровому направлению, создавая впечатление устойчивого спроса со стороны геймеров. Сама компания отрицает нарушения. Большую часть компенсации профинансируют страховщики Nvidia.

Поводом для претензий стал обвал спроса на оборудование для майнинга в ноябре 2018 года. После резкого сокращения продаж Nvidia пересмотрела прогноз выручки, а её акции подешевели примерно на 28% за следующие 2 торговые сессии. По оценке истцов, с августа 2017-го по ноябрь 2018 года компания занизила объём продаж графических процессоров, связанных с криптовалютами, примерно на $1,1 млрд. Иск охватывает инвесторов, приобретавших акции Nvidia с 10 августа 2017 года по 15 ноября 2018 года.

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Разбирательство продолжалось около 7 лет. В 2021 году суд первой инстанции отклонил иск, но в 2023 году апелляционная инстанция частично восстановила его, сохранив претензии к Nvidia и Дженсену Хуангу. В декабре 2024 года Верховный суд США рассмотрел апелляцию Nvidia, но отклонил её, не вынося решения по существу спора. В марте 2026 года судья Хейвуд Гиллиам-младший разрешил рассматривать дело как коллективный иск. Сумму компенсации в ходе посредничества предложил бывший федеральный судья Лейн Филлипс: обе стороны согласились с ней в сентябре, а 22 октября сообщили суду о принципиальной договорённости.

Теперь соглашение должен утвердить суд. Эксперт истцов оценивал максимально возможную компенсацию по итогам полноценного судебного разбирательства в $2,06 млрд, поэтому согласованные $290 млн составляют около 14% этой суммы. Адвокаты инвесторов также намерены запросить до 21,4% компенсационного фонда — примерно $62 млн — в качестве оплаты юридических услуг.

Nvidia назвала соглашение завершением давнего судебного спора и поблагодарила страховщиков за финансирование большей части выплаты.