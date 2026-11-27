Samsung создала первую в мире 500-слойную память NAND — она выйдет на рынок уже в 2027 году ⁠ 2

Samsung готовится вывести на рынок NAND-память с 500 слоями — впервые в мире. Как сообщает корейский источник, Samsung рассчитывает начать коммерциализацию таких чипов уже в 2027 году. Новая технология позволит увеличить ёмкость микросхем и скорость передачи данных, а также потенциально снизить себестоимость хранения информации.

По данным Seoul Economic Daily, разработанная Samsung 500-слойная NAND увеличивает ёмкость одного чипа на 50% — с 1 до 1,5 Тбит — по сравнению с 400-слойной памятью. Плотность хранения на квадратный миллиметр также выросла на 50%, с 28 до 42 Гбит, а скорость передачи данных на один контакт увеличилась на 21,4% — с 5,6 до 6,8 Гбит/с. При одинаковых затратах на производство одной микросхемы стоимость хранения единицы данных теоретически может снизиться примерно на треть.

Samsung уже проводит предварительные испытания новой памяти на производственных линиях P2, P3 и P4 в Пхёнтхэке. В начале года компания запустила опытное производство и параллельно разрабатывает варианты с разным количеством слоёв, в том числе 576-слойные. По данным Seoul Economic Daily, выход годных чипов на раннем этапе разработки уже удалось довести примерно до 30%. Samsung намерена представить результаты разработки на конференции ISSCC 2027 в феврале следующего года. Если планы реализуются, за пять лет компания более чем вдвое увеличит количество слоёв NAND: в 2022 году она начала выпуск 236-слойной памяти, в 2024-м перешла к 286-слойной, а в первой половине 2026 года запустила массовое производство 400-слойной.

Одним из главных драйверов развития NAND становятся серверы для ИИ. По данным Counterpoint Research, доля корпоративных SSD в общем объёме поставок NAND в пересчёте на ёмкость выросла с 26% во втором квартале 2025 года до 48% во втором квартале 2026 года.