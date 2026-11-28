HMD обещает обновлять смартфон два года

HMD представила смартфон за $110, и в нем даже есть ИИ. HMD Rise получил батарею 5000 мАч и Android 16 Go Edition ⁠ 1

HMD представила в Индии бюджетный смартфон Rise — всего через день после утечки его полных характеристик.

Смартфон получил 6,52-дюймовый IPS-дисплей с каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера одинарная, с 13-мегапиксельным датчиком. Аппарат построен на однокристальной системе Unisoc 9863A, объемы памяти — 4/64 ГБ.

HMD Rise получил стандартный разъём для наушников и голосовой ИИ-помощник. HMD обещает выпускать обновления безопасности для Rise в течение двух лет.

Продажи HMD Rise начнутся в Индии 2 декабря на площадке Flipkart. Цена — 10 тыс. рупий — примерно $110.