Samsung научит смартфоны Galaxy менять ракурс уже сделанных фотографий с помощью ИИ — функция уже реализована в One UI 9.5 Beta

Samsung разрабатывает новую функцию редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта для приложения «Галерея». Инструмент под названием Recompose позволяет менять перспективу уже готового снимка, словно фотографию сделали с другой точки. Функцию обнаружили в бета-версии One UI 9.5.

Чтобы изменить ракурс, достаточно провести пальцем по фотографии. Нейросеть с помощью генеративного ИИ перестраивает изображение, имитируя возможности нескольких камер или съёмки с построением трёхмерной модели. Кроме того, в Recompose предусмотрен ползунок для изменения угла обзора: с его помощью можно сделать поле зрения шире или уже.

Пока инструмент работает неидеально. В ходе тестирования авторы заметили искажения в области автомобильного колёсного диска при изменении перспективы. Впрочем, подобные объекты с эллиптическими формами и сложным перспективным построением представляют серьёзную задачу даже для человека, поэтому ошибки генеративного ИИ неудивительны.

Ожидается, что Recompose выйдет в финальной версии One UI 9.5, которая, согласно предварительным данным, дебютирует в смартфонах Galaxy S27 в начале следующего года. Не исключено, что Samsung добавит функцию и на устройства серии Galaxy S26 ближе к завершению бета-тестирования обновления.