Учёные из китайского Уханьского университета разработали алгоритм BMA (Bounding-Volume Mapping Heuristic Mapping Algorithm), который ускоряет трассировку лучей без существенного увеличения потребления памяти и заметного ухудшения качества изображения. Разработка может помочь сделать трассировку путей (path tracing) менее требовательной к вычислительным ресурсам современных видеокарт.

Современные технологии трассировки лучей используют иерархии ограничивающих объёмов (BVH) — специальные структуры данных, которые помогают быстро находить пересечения лучей с объектами сцены, не проверяя каждый треугольник по отдельности. Однако обход таких структур всё равно требует значительных вычислительных ресурсов. Особенно остро проблема проявляется при трассировке путей, когда свет многократно отражается от поверхностей.

Алгоритм BMA решает эту проблему за счёт анализа пространственной взаимосвязи лучей, исходящих из соседних пикселей. Он выбирает несколько характерных лучей в пределах участка изображения, определяет вероятные маршруты их прохождения через BVH и использует полученные данные для оптимизации работы остальных лучей. За счет этого им не приходится каждый раз проходить одни и те же участки с самого начала: алгоритм позволяет сразу переходить к более подходящим узлам структуры.

Исследователи проверили разработку на базе библиотеки трассировки лучей Embree с открытым исходным кодом от Intel. В тестировании использовались шесть сцен с разрешением 1080p. Лучший результат показала сцена Sponza: время рендеринга сократилось со 187,1 до 117,76 секунды, что соответствует ускорению в 1,59 раза. Количество операций обхода BVH при этом уменьшилось примерно на 48%. В других сценах прирост оказался скромнее — от 2% до 36%.

При этом нагрузка на оперативную память практически не увеличилась — во всех тестах её потребление увеличивалось не более чем на 0,6%. Алгоритм не обеспечивает абсолютно точный результат — ставка сделана на производительность. Тем не менее качество изображения оставалось высоким: небольшие искажения фиксировались лишь на границах объектов.

Пока BMA реализован для обхода BVH на процессоре. В дальнейшем исследователи рассчитывают задействовать GPU, а потенциально и NPU. Среди возможных сценариев применения упоминается даже рендеринг в разрешении 8K.

Разработка дополняет существующие методы оптимизации трассировки лучей. Если технологии AMD RT-MLAS, NVIDIA RTX Mega Geometry и улучшения Microsoft DirectX Raytracing направлены в том числе на более эффективное построение и управление структурами ускорения, то BMA оптимизирует непосредственно их обход. Совместное применение подобных решений потенциально позволит устранить сразу несколько узких мест трассировки лучей.