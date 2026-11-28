SpaceX планирует построить в американском штате Аризона суперкомпьютерный кампус стоимостью более $50 млрд. После завершения всех четырёх этапов строительства комплекс в округе Кочис будет потреблять до 6 ГВт электроэнергии. Проект предназначен для расширения вычислительных мощностей компании в сфере искусственного интеллекта. При этом SpaceX обещает отказаться от строительства собственной газовой электростанции на территории кампуса.

Заявка на получение разрешения предусматривает строительство до девяти вычислительных корпусов на участке площадью около 302 гектаров неподалёку от электростанции Apache. Площадь каждого здания составит примерно 45 800 кв. м. Каждый из четырёх этапов проекта добавит около 1,5 ГВт энергопотребления. SpaceX также намерена вложить $3,6 млрд в модернизацию электросетей, строительство новых линий электропередачи и подстанций. Кроме того, на территории кампуса планируется установить систему накопления энергии ёмкостью 24 ГВт·ч, которая сможет обеспечивать подачу электричества при необходимости.

Компания утверждает, что инвестиции в инфраструктуру могут снизить счета за электричество для жителей, обслуживаемых кооперативом Sulphur Springs Valley Electric Cooperative, вплоть до 40%. В более ранних документах фигурировала оценка до 20%. Реальный эффект будет зависеть от того, как распределят расходы на обеспечение кампуса электроэнергией. Для охлаждения серверов SpaceX собирается использовать систему с замкнутым контуром циркуляции воды. Компания также обещает не бурить новые скважины для промышленного водоснабжения: среди возможных источников технической воды указаны очищенные стоки соседней электростанции и доставка воды из других районов.

Общественные слушания по проекту назначены на 9 декабря. Генеральный прокурор Аризоны Крис Мэйес попросила отложить их, чтобы государственные и федеральные ведомства успели изучить заявку. SpaceX, напротив, настаивает на сохранении даты слушаний. Если проект получит необходимые разрешения, строительство может начаться в 2027 году. Компания рассчитывает создать около 1000 постоянных рабочих мест, а на пике строительных работ потребуется до 5500 работников. Вместе с проектом суперкомпьютерного центра в Техасе инвестиции SpaceX в подобные объекты превысят $74 млрд.