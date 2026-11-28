CATL на совместном мероприятии Huawei представила свою новую тяговую батарею —Chocolate Battery 30#. Емкость составляет 100 кВт·ч — по заявлениям CATL, она обеспечивает запас хода более 700 км. Пиковая мощность разряда достигает 600 кВт, что, по заявлению производителя, позволяет автомобилям с такой батареей разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды.

Chocolate Battery 30# поддерживает систему замены — на специализированных станциях на это будет уходить всего 99 секунд. Кроме того, CATL заявляет, что 10 минут сверхбыстрой зарядки обеспечивают запас хода на 400 км. Механизм фиксации батареи рассчитан на 27 лет эксплуатации при одной замене в день, а сам аккумулятор получил пожизненную гарантию. По словам компании, система прошла испытания на устойчивость к вибрациям с требованиями в 1,5 раза выше национальных стандартов.

Ранее Huawei Qiankun и CATL заявили, что совместно создадут новое поколение интеллектуальной экосистемы замены тяговых аккумуляторов.