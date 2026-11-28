30 Вт на выходе и 60 Вт на входе

Anker и Ugreen, подвиньтесь: Baseus выпустила магнитный пауэрбанк с Qi 2.2 и батареей 10 000 мАч

Baseus представила новый магнитный аккумулятор PicoGo Air AM71 с батареей ёмкостью 10 000 мА·ч. В отличие от оригинальной модели с батареей емкостью 5000 мА·ч и толщиной всего 6,9 мм, новинка получилась толще — 14,73 мм. Тем не менее она остаётся достаточно компактной для своего класса и поддерживает беспроводную зарядку Qi 2.2 мощностью до 25 Вт.

По толщине аккумулятор сопоставим с Anker MagGo 10K Slim (14,73 мм), но немного уступает Ugreen MagFlow Air Ultra Slim, толщина которого составляет 13,9 мм. Baseus обещает надёжную магнитную фиксацию благодаря усиленным магнитам, стабильность работы обеспечивает система охлаждения с тремя контурами.

При подключении кабеля PicoGo Air AM71 способен выдавать до 30 Вт. Сам аккумулятор поддерживает входную мощность до 60 Вт. Встроенного кабеля нет, но отдельный короткий кабель идет в комплекте.

Дисплея для отображения уровня заряда тоже не предусмотрено. Вместо него Baseus предлагает NFC: с его помощью можно проверить состояние аккумулятора через фирменное приложение. Также предусмотрена поддержка зарядки малым током, которая должна продлевать срок службы батарей подключённых устройств.

Рекомендованная цена Baseus PicoGo Air AM71 с батареей 10 000 мА·ч составляет $80, но на Amazon аккумулятор продаётся с большой скидкой — за $45.