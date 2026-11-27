Современные космологические модели предсказывают, что в центральных областях массивных галактик должно быть значительно больше тёмной материи, чем показывают наблюдения. Новое исследование 136 близких галактик выявило устойчивое расхождение: в самых крупных системах расчётная доля тёмной материи внутри 20 000 парсек составляет около 70%, тогда как по наблюдениям она оказывается примерно на уровне 40–50%. И это не исключение для нескольких необычных объектов.

В выборке галактики разделили по массе, а затем сравнили распределение тёмной материи с результатами космологических симуляций. Среди самых массивных объектов — со звёздной массой более 30 млрд масс Солнца — у 90% доля тёмной материи оказалась ниже медианного прогноза моделей. Причём у 84% она была ниже даже того уровня, под который попадает нижняя шестая часть смоделированных галактик. Иначе говоря, наблюдаемые системы оказываются беднее тёмной материей не просто по сравнению со средним расчётом: большинство из них выходит за пределы обычного разброса симуляций.

Одна из самых массивных известных галактик, спиральная галактика NGC 2841. Расположена в 46 миллионах световых лет от Земли Источник изображения: NASA APOD, Hubble, Subaru Telescope

Расхождение становится заметнее с ростом массы галактик и затрагивает всё более обширную область. У систем со звёздной массой около 10 млрд масс Солнца недостаток тёмной материи относительно расчётов прослеживается примерно на 10 000 парсек от центра. У более массивных галактик — уже на 20 000–30 000 парсек, а у самых крупных низкая плотность сохраняется на всём исследованном участке, до 50 000 парсек. Это около 163 000 световых лет от края до края.

Результат неудобен для распространённых моделей формирования галактик. В симуляциях взаимодействие обычного вещества с тёмной материей нередко приводит к тому, что последняя концентрируется ближе к центру массивной галактики. Наблюдения же систематически показывают обратную картину в массивных галактиках. Несколько проверенных моделей не смогли воспроизвести наблюдаемую картину. В частности, симуляции TNG100, EAGLE и SIMBA дают более высокую центральную долю тёмной материи. Даже модель SIDM1, в которой тёмная материя может взаимодействовать сама с собой и формировать менее плотное ядро галактики, не объясняет всю величину расхождения.

Команда проверила надёжность метода на 58 смоделированных галактиках. Проверки показали, что метод достаточно хорошо восстанавливает распределение массы по имеющимся моделям, то есть расхождение нельзя объяснить ошибками модели или различиями между наблюдаемой выборкой и галактиками в симуляциях.

Авторы пока не установили, какой физический механизм создаёт такие области с низкой плотностью тёмной материи. Они также подчёркивают, что речь не идёт об исчезновении тёмной материи или опровержении самой концепции: на больших расстояниях её плотность может быть сопоставима с другими галактиками той же массы.

Среди возможных объяснений рассматривается обратное влияние активных ядер галактик: сверхмассивные чёрные дыры могут выбрасывать газ из центральных областей, вызывая расширение распределения тёмной материи и снижение её плотности. Но имеющиеся данные не позволяют установить, какой именно физический процесс отвечает за наблюдаемую картину.

Результаты исследования дают новые наблюдательные ориентиры для проверки моделей формирования галактик и природы тёмной материи. Следующий этап работы связан с расширением выборок и более точными радионаблюдениями, в том числе в рамках проектов WALLABY, MeerKAT и будущего радиотелескопа SKA.