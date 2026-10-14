Manus выходит на рынок смартфонов. Первым станет Oppo Find X10

Oppo объявила о партнёрстве с Manus — платформой для работы с ИИ-агентами. Компании интегрируют возможности Manus в систему Oppo AI Mind Pilot, чтобы смартфоны могли самостоятельно выполнять многоэтапные задачи с использованием приложений и интернет-сервисов. Первой новинкой с такой функцией должна стать серия Oppo Find X10 под управлением ColorOS 17.

В основе Manus 2.0 лежит архитектура Cascade, которая позволяет задействовать различные инструменты в зависимости от поставленной задачи. По данным разработчиков, в определённых конфигурациях она сокращает расход токенов на 23,2%, а время выполнения задач — на 28,2% по сравнению с предыдущей версией. Это должно повысить эффективность работы ИИ-агента при решении сложных запросов.

Источник изображения: mydrivers // Oppo

Например, при планировании путешествия пользователь сможет попросить ИИ подготовить маршрут, а система соберёт сведения об авиабилетах, гостиницах, ресторанах и достопримечательностях из разных приложений и онлайн-источников. Результатом станет персонализированный план с распределением по дням. Аналогичным образом агент сможет искать фотографии, сортировать документы и объединять локальные данные с информацией из интернета для подготовки презентаций, проектных предложений и портфолио.