Любые лампы и светильники можно сделать умными, недорого. Представлен выключатель Xiaomi Smart Switch 2 Pro

Новинка совместима с проводкой без нулевого провода и поддерживает нагрузку до 2200 Вт

Компания Xiaomi представила умный выключатель Smart Switch 2 Pro, который позволяет подключить обычные светильники к системе умного дома. Рекомендованная цена начинается от 149 юаней, а в рамках краудфандинга устройство предложат от 114 юаней.

Выключатель получил переднюю панель из AG-стекла толщиной всего 3,5 мм с защитным покрытием, устойчивым к загрязнениям, отпечаткам пальцев и царапинам.

Одной из особенностей стала совместимость с проводкой как с нулевым проводом, так и без него. Выключатель выполнен в стандартном формате монтажной коробки 86 мм и может заменить обычный настенный переключатель, сохраняя совместимость с традиционными и умными светильниками. Двухклавишная и трёхклавишная версии позволяют назначать каждой клавише управление нужными источниками света через приложение Mi Home, независимо от первоначальной схемы подключения.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Устройство оснащено модулем Xiaomi Mesh 2.0: производитель заявляет об увеличении скорости отклика на 50% и сокращении времени подключения к сети на 50%. Поддерживаются управление физическими клавишами, через приложение Mi Home и голосовые команды XiaoAI, а также автоматизация совместно с другими устройствами экосистемы Xiaomi. Максимальная заявленная мощность нагрузки составляет 2200 Вт.

Корпус изготовлен из огнестойкого пластика класса V-0, прошедшего испытание при температуре 850 °C. Ресурс микропереключателей и реле на 16 А заявлен на уровне 1 млн срабатываний.