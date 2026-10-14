Любые лампы и светильники можно сделать умными, недорого. Представлен выключатель Xiaomi Smart Switch 2 Pro

Новинка совместима с проводкой без нулевого провода и поддерживает нагрузку до 2200 Вт

Компания Xiaomi представила умный выключатель Smart Switch 2 Pro, который позволяет подключить обычные светильники к системе умного дома. Рекомендованная цена начинается от 149 юаней, а в рамках краудфандинга устройство предложат от 114 юаней. 

Выключатель получил переднюю панель из AG-стекла толщиной всего 3,5 мм с защитным покрытием, устойчивым к загрязнениям, отпечаткам пальцев и царапинам.

Одной из особенностей стала совместимость с проводкой как с нулевым проводом, так и без него. Выключатель выполнен в стандартном формате монтажной коробки 86 мм и может заменить обычный настенный переключатель, сохраняя совместимость с традиционными и умными светильниками. Двухклавишная и трёхклавишная версии позволяют назначать каждой клавише управление нужными источниками света через приложение Mi Home, независимо от первоначальной схемы подключения.

Любые лампы и светильники можно сделать умными, недорого. Представлен выключатель Xiaomi Smart Switch 2 Pro
Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Устройство оснащено модулем Xiaomi Mesh 2.0: производитель заявляет об увеличении скорости отклика на 50% и сокращении времени подключения к сети на 50%. Поддерживаются управление физическими клавишами, через приложение Mi Home и голосовые команды XiaoAI, а также автоматизация совместно с другими устройствами экосистемы Xiaomi. Максимальная заявленная мощность нагрузки составляет 2200 Вт.

Корпус изготовлен из огнестойкого пластика класса V-0, прошедшего испытание при температуре 850 °C. Ресурс микропереключателей и реле на 16 А заявлен на уровне 1 млн срабатываний.

Предыдущая публикация: Nvidia RTX Spark и 128 ГБ унифицированной памяти в корпусе 1,3 л. Представлен MSI EdgeMesa N AI+Следующая публикация: Manus выходит на рынок смартфонов. Первым станет Oppo Find X10
Главное
Все новости
11 минут назадСмартфоны становятся роскошью: 70% покупателей пересмотрят планы из-за роста цен
11 минут назадПродавцы и производители техники попросили Минпромторг уменьшить техсбор на нотбуки, смартфоны и прочую электронику
22 минуты назад1«Циан» ограничил работу после атак на дата-центры «Яндекса»
25 минут назадManus выходит на рынок смартфонов. Первым станет Oppo Find X10
57 минут назадNvidia RTX Spark и 128 ГБ унифицированной памяти в корпусе 1,3 л. Представлен MSI EdgeMesa N AI+
Китайские процессоры Hygon стали основой крупнейшего в мире наземного пункта пропуска10:01Китайские процессоры Hygon стали основой крупнейшего в мире наземного пункта пропуска На пунктах пограничного контроля установлены компьютеры на процессорах Hygon
09:499Китай обойдётся и без ASML. Начались отгрузки автоматических литографов для 200-мм пластин
09:456«МегаФон»: проводные наушники выходят из моды
Представлен корпус Zalman Z20 DS с 15,6-дюймовым экраном09:433Представлен корпус Zalman Z20 DS с 15,6-дюймовым экраном Корпус Mid-Tower поддерживает 12 вентиляторов и три 360-мм радиатора
09:386Полмиллиона каналов и 355 млн подписок: Max ускорил рост
Корейское качество, 5 лет гарантии, японский «автомат». Российское производство автомобилей KGM откладывается09:334Корейское качество, 5 лет гарантии, японский «автомат». Российское производство автомобилей KGM откладывается Запуск новых моделей, включая Actyon, перенесли на 2027 год
09:2819000 мАч, 185 Гц, 100 Вт, 200 Мп, IP69K. OnePlus 16 стал бестселлером и обошёл даже iPhone 18 Pro Max на JD.com
09:15«Глаз бога» от BYD⁠ приходит в Европу. Заряженный универсал Denza Z9 GT мощностью 870 л.с. с запасом хода 1100 км станет первым таким авто в регионе
09:071Starlink обошёл конкурентов среди наземных операторов по скорости и качеству интернета в Европе
Starlink обеспечит быстрым бесплатным интернетом отдалённые острова Вьетнама09:002Starlink обеспечит быстрым бесплатным интернетом отдалённые острова Вьетнама Власти Хайфона запустили пилотный проект с 10 спутниковыми терминалами для связи и спасательных служб
09:00«Кион» добавил аудиокниги в приложение для телевизоров
08:523«Покупатели этого не забудут». Илон Маск похвалил Micron за цены на память и раскритиковал другие компании
08:383Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra⁠
08:271Представлен самый лёгкий рюкзак Xiaomi массой всего 140 граммов
Samsung Galaxy S27 Ultra получит улучшенный экран Privacy Display v2 с защитой от подглядывания08:20Samsung Galaxy S27 Ultra получит улучшенный экран Privacy Display v2 с защитой от подглядывания Privacy Display v2 обещает более чёткое изображение и широкие углы обзора даже при включённой защите
08:14Redmi K100 с зарядкой 100 Вт готов к выходу
08:076Мировые продажи смартфонов рухнули до минимума за 14 лет
Российская альтернатива Max: мессенджер «Молния», на который не повлияли атаки дронов, готовится выйти на рынки стран БРИКС08:015Российская альтернатива Max: мессенджер «Молния», на который не повлияли атаки дронов, готовится выйти на рынки стран БРИКС Российско-китайская платформа ведёт переговоры о международном расширении
07:543Предзаказы на iPhone 18 Pro в России практически не отличаются от показателей прошлой модели
07:45 После атак дронов на дата-центры большая часть функций умного дома с «Алисой» восстановлена
Российские наработки по роям БПЛА превосходят мировые — глава РАН07:3915Российские наработки по роям БПЛА превосходят мировые — глава РАН
07:326SpaceX впервые вернула Starship на стартовую площадку и изучит его после полёта. Официальные фото и видео
07:32Хотя места на орбите ещё очень много, спутники оказываются под угрозой столкновения с космическим мусором несколько раз в год
00:2925Российские кроссоверы Volga K40 и Volga K50 обновят: первые подробности
00:154Boeing будет дорабатывать «лайнер мечты»: FAA обязало заменить детали на 174 самолётах Boeing 787 из-за риска потери подъёмной силы
13 окт 23:5723Вслед за выдвижными ручками в китайских машинах могут запретить матричные фары с проекцией изображения, кресла с «нулевой гравитацией» и гибкие экраны
13 окт 23:3412Ручная выдержка заметно ухудшает ночные фото на iPhone 18 Pro — тест DPReview