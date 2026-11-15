В коробочной версии GTA VI нет диска, а у некоторых «счастливчиков» нет даже кода для скачивания. Пользователи жалуются на проблему на Reddit

Игра GTA VI, как известно, доступна для покупки в физическом исполнении, но только формально. Внутри коробки нет диска, а лишь код для скачивания. Однако на Reddit некоторые пользователи жалуются, что них нет даже кода.

На фотографиях, опубликованных пострадавшими, видно, что внутри коробки есть поле для кода, но самого кода нет. Вероятно, это всего лишь какой-то брак при производстве, но ситуация довольно иронична: коробка для диска есть, но диск заменили на код, только вот и кода тоже нет.

Однако для ряда пострадавших это пока что действительно проблема, так как продавцы не всегда соглашаются осуществлять возврат, а служба поддержки Rockstar закрывает заявки, не решив проблему.

Хорошо, что продажи коробочной версии начались за неделю до выхода игры, и у пострадавших есть время попытаться решить проблему.