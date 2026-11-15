Два ротора и неодимовые магниты по схеме Хальбаха: инженер создал работающий прототип ховерборда

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Инженер-энтузиаст Джейк Роджерс создал работающий прототип миниатюрного ховерборда, который способен самостоятельно подниматься над толстой медной пластиной и перемещаться по её поверхности. Устройство напечатано на 3D-принтере и использует неодимовые магниты, бесщёточные двигатели и аккумуляторы. Оно не подключается к внешнему источнику питания и не использует колёса или воздушную подушку.

Два ротора и неодимовые магниты по схеме Хальбаха: инженер создал работающий прототип ховерборда
Источник изображения: Джейк Роджерс

Внутри корпуса размещены два ротора, вращающихся в противоположных направлениях, регуляторы скорости, преобразователь напряжения и два аккумуляторных блока. Каждый ротор оснащён кольцом из 12 неодимовых магнитов N52, расположенных по схеме Хальбаха. Такая конфигурация усиливает магнитное поле с одной стороны и ослабляет его с другой, помогая создавать подъёмную силу.

На пути к рабочему прототипу Роджерсу пришлось решить несколько проблем. Один двигатель заставлял конструкцию хаотично вращаться из-за реактивного момента, поэтому разработчик добавил второй, вращающийся в противоположном направлении. Затем он устранил проблемы с проводкой и уменьшил количество магнитов с 16 до 12 на каждом роторе. Это позволило снизить центробежную нагрузку примерно на 40%, сохранив скорость вращения.

В окончательной версии аккумуляторы расположены между двигателями и обеспечивают напряжение 22,2 В. Благодаря этому ховерборд может парить без внешнего питания.

I Built a REAL Hoverboard from Scratch

В дальнейшем энтузиаст планирует создать полноразмерную доску HALO-1, которая также будет требовать специальной проводящей поверхности для движения. Однако сначала он собирается разработать ещё более компактную версию — игрушечный ховерборд для пальцев.

Наука и космосИсточники:Джейк РоджерсInteresting Engeneering

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