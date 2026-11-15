Гибрид с виртуальными передачами: Honda обновила кроссовер Vezel

Honda расширила японскую линейку компактного кроссовера Vezel (за пределами Японии он известен как Honda HR-V) двумя версиями — новой TrailSport и обновлённой RS. Обе модификации доступны исключительно с гибридной силовой установкой e:HEV и получили систему S+ Shift, имитирующую переключение передач. Аналогичное решение уже используется в моделях Civic и Prelude.

Honda Vezel e:HEV TrailSport получила более внедорожный облик. Среди особенностей — оригинальная решётка радиатора со встроенными светодиодами, оранжевые декоративные элементы, чёрные рейлинги на крыше. В салоне установлены кресла из искусственной кожи и ткани с водоотталкивающей пропиткой, оранжевая прострочка и ремни безопасности в тон. В стандартное оснащение также входят подогрев руля, система контроля слепых зон и электропривод двери багажника.

Спортивная версия Vezel e:HEV RS сохранила аэродинамический обвес с тёмным хромированным покрытием, но получила новые 18-дюймовые матовые чёрные диски, чёрные эмблемы Honda и красный шильдик RS. Для неё предусмотрены заниженная подвеска и более острое рулевое управление. В салоне появились отделка из искусственной кожи и алькантары, красно-белая прострочка, тёмный потолок и металлические накладки на педали. Медиасистема с 9-дюймовым экраном и беспроводная зарядка входят в стандартное оснащение.

Обе версии оснащаются 1,5-литровой гибридной установкой мощностью 129 л. с. Система S+ Shift имитирует работу ступенчатой коробки передач: она синхронизирует звук двигателя и изменение крутящего момента, а водитель может управлять виртуальными переключениями с помощью подрулевых лепестков. Покупателям предложат передне- и полноприводные варианты.

В Японии Honda Vezel e:HEV TrailSport оценили от 3 439 700 иен (около $21 500), а RS — от 3 830 200 иен ($24 000). Топовая полноприводная версия RS стоит 4 050 200 иен (примерно $25 300). Пока неизвестно, появятся ли аналогичные модификации у европейского Honda HR-V.