Эпоха корейских машин в России заканчивается: продажи Hyundai упали на 69%, Kia на 51%, а «Genesis в России теперь вообще никому не нужны» — статистика «Автостата» ⁠ 2

В октябре в России продали 1826 новых легковых автомобилей корейских брендов — на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 4328 машин. Об этом сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Сильнее всего просели продажи Hyundai: за месяц на учет поставили 512 автомобилей против 1674 годом ранее. Падение составило 69%. Продажи Kia сократились на 51% — с 1747 до 854 машин.

У премиального Genesis ситуация еще хуже. В октябре в России зарегистрировали всего четыре автомобиля этой марки, тогда как год назад — 58. Снижение составило 93%. «Премиальные корейские автомобили Genesis в России теперь вообще никому не нужны», — пишет Сергей Целиков. Даже официально представленный на российском рынке бренд KGM потерял 46% продаж: в октябре реализовано 446 машин.

Главной причиной происходящего называют изменение правил расчета утилизационного сбора. С 1 декабря 2025 года льготный утильсбор стал доступен только для автомобилей с двигателями мощностью до установленного порога в 160 л.с. Это сделало многие корейские модели заметно менее привлекательными по цене.

Впрочем, ситуация может стать еще сложнее. Минпромторг готовит выравнивание таможенных платежей со странами ЕАЭС. Если эти изменения вступят в силу, импорт корейских автомобилей может практически прекратиться.

Еще недавно корейские марки были одними из лидеров российского авторынка. До 2022 года они уверенно конкурировали с европейскими и японскими брендами. Рекордным стал 2012 год: тогда в России продали около 460 тысяч корейских автомобилей при общем объеме рынка 2,65 млн машин. В 2018–2021 годах ежегодные продажи держались на уровне 360–400 тысяч автомобилей, а доля корейских марок составляла 24–25%. Теперь, судя по статистике, эта эпоха подходит к концу.