Член совета директоров Nvidia продал акции компании почти на $1 млрд незадолго до отставки Дженсена Хуанга

Член совета директоров Nvidia Марк Стивенс продал около 4,2 млн акций компании и выручил за них примерно $947 млн. Сделки прошли в конце августа и сентябре — почти за два месяца до скандала, вызванного любовными похождениями Дженсена Хуанга (этот скандал, напомним, привел к отставке Хуанга).

По данным Moneywise, первая крупная сделка прошла с 31 августа по 2 сентября. В этот период акции Nvidia торговались по $220–226, а Стивенс получил около $411 млн. Следующая партия акций была продана в течение нескольких дней по цене $227–234 за штуку, что принесло ещё примерно $236 млн. Последняя сделка прошла 18 сентября при стоимости акций около $220. За неё Стивенс получил порядка $300 млн. В сумме три операции принесли Стивенсу около $947 млн. Интересно, что в отличие от главы компании, Стивенс заранее не объявлял о плане продать пакет ценных бумаг.

Для сравнения, в прошлом году Дженсен Хуанг продал до 6 млн акций Nvidia, выручив около $925 млн. Однако его сделки проводились в рамках заранее утверждённого плана Rule 10b5-1, который был объявлен за полгода до начала продаж. Такие планы позволяют руководителям компаний заранее устанавливать график операций с акциями и тем самым снижать риск обвинений в использовании инсайдерской информации.

Стивенс продал свои акции за два месяца до того, как появились сообщения о связях Хуанга с китайской шпионкой, а после этого последовало значительное снижение стоимости акций Nvidia. На данный момент цена одной ценной бумаги находится на уровне примерно $160.

Само совпадение по времени не доказывает, что директор Nvidia заранее знал о возможном скандале или пытался избежать связанных с ним рисков.